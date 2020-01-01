مهاتير محمد: اتفاق الإمارات وإسرائيل يقسم العالم الإسلامي إلى فصائل متناحرة

وكالات

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، إن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، "يجزئ العالم الإسلامي إلى فصائل متناحرة". ووصفه بـ "خطوة إلى الوراء".

واشار مهاتير في تصريح لصحيفة "هذا الأسبوع في آسيا"، إلى أن "الاتفاق سيقسم العالم الإسلامي إلى فصائل متحاربة، وسيكون بإمكان الإسرائيليين صب الوقود على النار في هذا النزاع".

ولفت إلى أن "الاتفاق سيزيد قدرة المتناحرين على قتال بعضهم البعض، ولن يكون هناك سلام حتى بين الدول الإسلامية". وأضاف: "سيكون هناك رد فعل من الفلسطينيين والمتعاطفين مع الفلسطينيين، وهذا يعني إطالة أمد الحرب في الشرق الأوسط"

وأكد مهاتير أن الاتفاق "سيعزز الموقف الإسرائيلي الذي يعتبر فلسطين ملكا لإسرائيل".

وكانت الإمارات وإسرائيل قد اعلنتا الخميس المنصرم، توصلهما إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.