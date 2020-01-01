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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

الخميس 20 أغسطس 2020 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

أسعار الفواكه: 

التين: 1ك = 5 شيكل

الموز: 1ك = 6 شيكل

تفاح: 1ك = 4 شيكل

تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل

مانجا تشيلي: 1ك = 5 شيكل

مانجا مايا: 1ك = 7 شيكل

أجاص: 1ك = 4  شيكل

و3ك = 10 شيكل

بلح أصفر: 1ك = 5 – 7 شيكل

سنطروزة: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

خوخ: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

عنب:1ك = 4 شيكل

رمان حلو: 1ك = 3 شيكل

رمان مر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الخضروات:

بندورة: 1ك = 1 شيكل

خيار: 1ك = 1 شيكل

خيار بلدي: 6 ك = 10 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

بصل: 7 ك = 10 شيكل

بطاطا: 5 – 6 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 7 – 8 ك = 10 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 1 – 2 شيكل

لوبيا: 1ك = 3 شيكل

فلفل: 1ك = 2 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

بنجر : 1ك = 6 شيكل

افوكادو: 1ك = 8 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

#الخضروات

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