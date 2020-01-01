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الخليل: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويسلم آخر بلاغا لمراجعة مخابراته

الخميس 20 أغسطس 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 مواطنين، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها، في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت الشاب حسين يوسف جوابرة بعد مداهمة منزل ذويه.

من جهته، أفاد الناشط الإعلامي محمد عوض ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل في مناطق بيت زعتة، وشعب السير، ووسط البلدة، واعتقلت الشاب علاء صادم الصليبي (20 عاما).

وأضاف أن الاحتلال فتش عدة منازل عرف من أصحابها التي حطم جنود الاحتلال أبوابها: محمد حماد ابو مارية، وزهير مقبل، وجمال ابراهيم مقبل، وكفاح ابراهيم مقبل.

وفي بلدة دورا جنوبا، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ونصبت عدة حواز عسكرية، واعتقلت الشاب نديم سمارة الدراويش.

كما سلمت قوات الاحتلال الشاب سعيد علي عصافرة من بيت كاحل شمال الخليل بلاغا لمراجعة مخابراتها.

#الاحتلال

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