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الكويت ردا على كوشنر : مواقفنا نابعة من مصالحنا الوطنية

الخميس 20 أغسطس 2020 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت ردا على كوشنر : مواقفنا نابعة من مصالحنا الوطنية


وكالات

ردت الكويت على تصريحات جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول دعمها للفلسطينيين، بأن مواقفها تنطلق من مصالحها الوطنية الثابتة.


وقالت مصادر لصحيفة القبس الكويتية، لم تسمها، إن الكويت ملتزمة بموقفها من التطبيع مع إسرائيل، وإن هذا الموقف ينطلق من المصالح الوطنية الثابتة منذ سنين، وبما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وانتقد كوشنر، الاثنين، موقف الكويت من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن البلد الخليجي "منحاز للفلسطينيين".

وفي تصريحات لصحفيين عبر الهاتف، نفى كوشنر ممارسة واشنطن ضغوطا على الكويت للاعتراف بـ"إسرائيل" على غرار الإمارات.

وألمح كوشنر إلى السعي لاستغلال استياء لدى كويتيين من دعم فلسطينيين للغزو العراقي قبل 30 عاما، لدفع بلادهم إلى مربع التطبيع مع الاحتلال.

واعتبر أن من مصلحة العديد من دول المنطقة، ولا سيما من الجانب الاقتصادي، أن تعترف بإسرائيل وتقيم علاقات معها، والحصول على "ثقة أمريكا".

لكنه قال إن الكويت، حاليا، "تتبنى حتى الآن وجهة نظر منحازة بشدة للفلسطينيين في ما يتعلق بالصراع ومن الواضح أن ذلك ليس بناء للغاية".

 

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