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صحفي إسرائيلي: مسؤول فلسطيني طلب مني التشهير بـ"محمد دحلان" مقابل معلومات سرية..!

الأربعاء 19 أغسطس 2020 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي: مسؤول فلسطيني طلب مني التشهير بـ"محمد دحلان" مقابل معلومات سرية..!


القدس المحتلة / سما /

زعم صحفي إسرائيلي مساء يوم الاثنين، أن مسئول فلسطيني طلب منه التشهير بـ"محمد دحلان" مقابل معلومات سرية.

وقال الصحفي "يورام يورام بنور" في تغريدة له عبر تويترـ "‏اتصل بي ضابط أمن فلسطيني، وطلب مني الكتابة عن المسؤول الأمني الفلسطيني محمد دحلان، مقابل تسريب أخبار مهمة لي وانا رفضت ذلك".

وأشار، إلى أنّ "المسئول الفلسطيني قال لي إنّ جميع زملائك الصحفيين الإسرائليين يفعلون ذلك من أجل هذا الامتياز ، أخبرته أنني مختلف".

קצין ביטחון פלסטיני התקשר אליי וביקש שאקוף את פקיד הביטחון הפלסטיני, מוחמד דחלאן, בתמורה להדלפת חדשות אליך. סירבתי. הוא אמר שכל חבריכם לעיתונאים עושים זאת למען הפריבילגיה הזו, אמרתי לו שאני שונה

— Yuram Ben Nour (@Yoram_Binor) August 17, 2020



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#صحفي اسرائيلي #محمد دحلان #مسؤول فلسطيني #اسرائيل
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