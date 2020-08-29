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الخارجية تعلن موعد تسيير رحلتي اجلاء إلى السعودية وفرانكفورت

الأربعاء 19 أغسطس 2020 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تعلن موعد تسيير رحلتي اجلاء إلى السعودية وفرانكفورت


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن تسيير رحلتي اجلاء جديدتين إلى المملكة العربية السعودية وأخرى إلى فرانكفورت.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء في الخارجية بأن رحلة اجلاء إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 31/8/2020، ورحلة إجلاء إلى فرانكفورت بتاريخ 29/8/2020.

وأوضحت الخارجية أنها ستقوم بالإعلان عن بدء التسجيل الإلكتروني للعالقين في الوطن الراغبين في السفر إلى أوروبا على متن رحلة فرانكفورت، وذلك يوم غد الخميس، داعية جميع المهتمين بمتابعة الاعلانات الصادرة عن الوزارة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #رحلات اجلاء #السعودية #المانيا #فرانكفورت

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