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الرئيس يتبادل التهاني بحلول السنة الهجرية الجديدة مع ملوك وزعماء وقادة العالمين العربي والإسلامي

الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتبادل التهاني بحلول السنة الهجرية الجديدة مع ملوك وزعماء وقادة العالمين العربي والإسلامي


رام الله / سما /

 تبادل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التهاني بحلول السنة الهجرية الجديدة 1442، مع قادة وملوك وزعماء الأمتين العربية والإسلامية.

وبعث الرئيس برقيات تهنئة بهذا الخصوص إلى قادة وملوك ورؤساء حكومات الأمتين العربية والإسلامية.

وعبر الرئيس عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه المناسبة والجميع بموفور الصحة والسعادة.

وتمنى أن تنعم الشعوب العربية والإسلامية الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تعود المناسبة على أمتنا وقد تعززت وحدتها وتحققت تطلعات وأماني الشعوب بالتطور والرقي، كما وتحققت أماني شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما تلقى الرئيس من قادة وملوك ورؤساء حكومات الأمتين العربية والإسلامية وأمناء عامين في المنظمات العربية والإسلامية، برقيات تهنئة لمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

#الرئيس عباس #السنة الهجرية الجديدة

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