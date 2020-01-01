العطاري يسلم معدات زراعية لجمعية كفر جمال جنوب طولكرم

طولكرم / سما /

سلم وزير الزراعة رياض العطاري، جمعية كفر جمال التعاونية في محافظة طولكرم، اليوم الأربعاء، معدات زراعية عبارة عن (باجر زراعي، وحفار، وشاكوش هيدروليكي).

وقال العطاري خلال جولته لعدد من قرى الكفريات جنوب طولكرم، إن هذا الدعم جاء ضمن برنامج "إصلاح وتطوير الأسواق، سلاسل القيمة ومنظمات المنتجين"، الممول من عدة مانحين وهم الدنمارك، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا، ووأسبانيا، والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجان العمل الزراعي بإشراف وزارة الزراعة.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تحسين البيئة التحتية للقطاع الزراعي في منطقة الكفريات بشكل عام، وكفر جمال بشكل خاص، من خلال تأهيل الأراضي الزراعية لدى المزارعين بأسعار تفضيلية، وكذلك تأهيل الطرق الزراعية، والأعمال التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي في المنطقة.

كما سلم العطاري عددا من المزارعين المستفيدين من مشروع "تخضير فلسطين" مستلزمات للانتاج الزراعي (سياج، وزوايا، وخطوط مياه) والذي يشمل 150 دونما يستفيد منه 41 مزارعا، بهدف حماية الأراضي الزراعية وخصوصا المروية لدى المزارعين المستفيدين.

واطلع العطاري خلال لقائه مع رؤساء المجالس المحلية، وعدد من المزارعين، على احتياجات المنطقة، مؤكدا أن هذه الاحتياجات تم إدراجها في خطة العنقود الزراعي لمحافظة طولكرم والتي تم إعدادها من قبل المديرية بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية في المحافظة وقد تم المصادقة عليها من مجلس الوزراء قبل أسبوعين.

وتفقد الوزير والوفد المرافق عددا من المشاريع المنفذة في بلدة كفر جمال ومنها الطرق الزراعية، واستصلاح الأراضي وخطوط المياه الناقلة، والتي تم تنفيذها من قبل وزارة الزراعة والاغاثة الزراعية، ومجموعة الهيدرولجيين الفلسطينين، بإشراف وزارة الزراعة.

وفي سياق متصل، تفقد العطاري خطوط الإنتاج في شركة الثناء لصناعة شبكات الري متعددة الأقطار في بلدة كفر صور.