اعلام اسرائيلي: تل أبيب بدون أي نتائج.. والـ 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة بشأن التصعيد..!

القدس المحتلة /سما/

اكد المراسل العسكري لقناة كان الإسرائيلية موشيه شتاينمتس، إلى انه خلال 48 ساعة، سيتم تحديد مستقبل جولة التصعيد مع قطاع غزة.



وقال المراسل العسكري: "التقديرات في إسرائيل تقول إنه في غضون 48 ساعة سنعرف ما إذا كنا في طريقنا إلى جولة تصعيد أخرى مع قطاع غزة".

فيما قال موقع ريشت كان الاسرائيلي، إنه "بعد مغادرة الوفد الأمني المصري تل أبيب بدون أي نتائج .."، موضحا أن التقديرات تشير إلى أننا أقرب إلى جولة تصعيد منه إلى الهدوء لكن ذلك يتوقف على حماس والـ 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة.

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وفي وقت سابق من عصر اليوم، قال وزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس" مساء يوم الأربعاء، إننا "غيرنا المعادلة في غزة منذ أن توليت المنصب لا توجد خروقات أمنية لم تتم معالجتها".

وأكد غانتس في ختام اجتماعه مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة وبحضور مرود ألوني قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، "نعرف كيف نلحق الضرر ليس فقط بالمباني والأهداف ولكن أيضًا بمن يعملون منها".

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فيما هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات.

وقال نتنياهو في تصريحات أوردها موقع يديعوت أحرونوت، بشأن حالة التوتر الأمني وزيادة عدد البالونات الحارقة والمتفجرة: "إذا توجب علينا فعل أكثر مما نفعله الآن فسنفعله بدون تردد .. مستعدون لاستخدام جميع الوسائل والأدوات بما في ذلك القتل المستهدف (الاغتيالات)".

وأضاف: " يجب على حماس أن تفهم أن ما حدث في المرة الأخيرة (عدوان 2014) سيحدث لهم بشكل مضاعف .. لهم وللجهاد الإسلامي ..لقد رأوا أننا على استعداد لاستخدام كل الوسائل لدينا .. أنصحهم أن لا يختبرونا".