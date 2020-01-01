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خبير من "الصحة العالمية" يستعرض سيناريوهات جائحة كورونا في فلسطين

الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير من "الصحة العالمية" يستعرض سيناريوهات جائحة كورونا في فلسطين


رام الله /سما/

 استعرض خبير الوبائيات في منظمة الصحة العالمية الدكتور بيير هايث، السيناريوهات الوبائية المحتملة مستقبلاً في فلسطين، في ظل تفشي جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر وزارة الصحة برام الله، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، وموفق ضراغمة مندوباً عن الرئاسة، واللواء محمد الجبريني مندوباً عن رئاسة الوزراء، ووكيل الوزارة الدكتور وائل الشيخ، والمدراء العامين وكوادر الوزارة، والأمين العام للمجلس الطبي الفلسطيني الدكتور أمين ثلجي، وأعضاء اللجان الوطنية لكورونا، واللجنة الوطنية للوبائيات، والعديد من الشخصيات من مختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات.

وأشاد الدكتور بيير بعمل وزارة الصحة وقاعدة البيانات المتواجدة فيها والعمل التكاملي مع كافة الشركاء والإجراءات التي اتخذت من بداية الجائحة إلى الآن، والتي كان لها الأثر الكبير في الحد من انتشار الوباء، وتخفيف حدة المنحنى الوبائي، بحيث تمكن النظام الصحي الفلسطيني من التعامل مع الحالات بشكل فعال.

وأشار إلى أن هذه النماذج توضح مدى تطور الأمراض المعدية لإظهار الحصيلة المحتملة للوباء والمساعدة في توجيه تدخلات الصحة العامة.

واشتملت المحاضرة على سيناريوهات مختلفة بخصوص الوضع الوبائي الحالي، وعدد الحالات المتوقع لجائحة كوفيد 19 في فلسطين حتى نهاية العام.

وكرمت وزيرة الصحة هايث على جهوده الكبيرة التي بذلها لإعداد المحاضرة، متمنية استمرار التعاون معه للخروج من هذه الجائحة.

#منظمة الصحة العالمية #خبير وبائيات #فيروس كورونا #فلسطين

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