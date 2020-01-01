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رئيس الكنيست يتلقى مذكرة اعتقال دولية "مزورة"

الأربعاء 19 أغسطس 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الكنيست يتلقى مذكرة اعتقال دولية "مزورة"


القدس المحتلة /سما/

 تلقى رئيس الكنيست الإسرائيلية ياريف ليفين، مذكرة اعتقال "مزورة"، تحمل توقيع "المحكمة الجنائية الدولية".

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن ليفين تلقى الأربعاء "مذكرة اعتقال تبدو وكأنها صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف "ولكن بعد الفحص تبين إن الرسالة مزورة".

وتابع الموقع الإسرائيلي "شرعت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق في الحادث".

ومن المرتقب أن تقرر المحكمة الجنائية الدولية قريبا، ما إذا كانت ستطلق تحقيقا جنائيا مع مسؤولين إسرائيليين، حول جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد قالت الشهر الماضي، إن الدوائر الإسرائيلية تخشى إصدار مذكرات اعتقال سرية من المحكمة الدولية، ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين.

وكانت "فلسطين"، قد طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق رسميا في 3 ملفات وهي: الاستيطان والحرب الإسرائيلية على غزة ومعاملة الأسرى. -

#الكنيست الإسرائيلي #المحكمة الجنائية الدولية

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