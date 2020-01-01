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غولان: أشكنازي يخطط للانضمام إلى الليكود

الأربعاء 19 أغسطس 2020 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غولان: أشكنازي يخطط للانضمام إلى الليكود


القدس المحتلة /سما/

ادعى عضو الكنيست عن حزب ميرتس يائير غولان أن وزير الخارجية غابي أشكنازي يخطط للانضمام إلى حزب الليكود في المستقبل.

وكتب غولان في تغريدة كما أوردت القناة 7 العبرية، "يسألني كثيرون كيف يجلس غابي بهدوء ويسمح لبيبي بإهانة غانتس؟، وأنا أجيب، غابي سعيد بالوضع وهو يسعى للانضمام الليكود".
 
وأشارت القناة إلى أن غولان نائب رئيس الأركان السابق، يعمل حاليًا على إنشاء حزب يساري جديد يمثل تيار "يسار- وسط" تحت قيادته.
 
وأوضحت أنه من المفترض أن يضم لحزب غولان شخصيات من حزب أزرق أبيض ومن العمل وميرتس، ويش عتيد والقائمة المشتركة.

#غابي أشكنازي #اسرائيل #الليكود #حزب ميرتس #يائير غولان

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