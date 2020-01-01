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"الفتوى والتشريع" يصدر العدد 170 من "الوقائع الفلسطينية"

الأربعاء 19 أغسطس 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الفتوى والتشريع" يصدر العدد 170 من "الوقائع الفلسطينية"


رام الله /سما/

 أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (170) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وقالت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد، بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (25) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، والمرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2020م، بشأن استبدال ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، والمرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، بالإضافة إلى ثلاثة قرارات رئاسية.

وتضمن العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020م، "طوارئ"، وقرار رقم (1) لسنة 2020م، بالأسس العامة للقبول في مؤسسات التعليم العالي بدءا من العام الدراسي 2020/2021م – صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتعليمات رقم (1) لسنة 2020م، بالالتحاق في برنامج الدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي بدءاً من العام الدراسي 2020/2021م – صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعليمات رقم (3) لسنة 2020م، بجداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية – صادرة عن وزارة الصحة.

وأشارت عبد الحميد إلى أن العدد تضمن ثلاثة قرارات صادرة عن السلطة القضائية، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأمر تسوية صادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان تسجيل جمعيات تعاونية – صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وإلغاء ترخيص بنك – صادر عن مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، وقرار صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2020م.

#ديوان الفتوى والتشريع

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