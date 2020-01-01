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اشتية: اولوياتنا التشريعية تتعلق بالحفاظ على الأرض وتعزيز صمود المواطنين

الأربعاء 19 أغسطس 2020 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: اولوياتنا التشريعية تتعلق بالحفاظ على الأرض وتعزيز صمود المواطنين


رام الله /سما/

 قام رئيس الوزراء محمد اشتية، بجولة تفقدية إلى ديوان الفتوى والتشريع، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، حيث التقى خلالها رئيس الديوان إيمان عبد الحميد، وكادر الديوان.

واطلع رئيس الوزراء على المهام التي يقوم بها الديوان وتوجهاته المستقبلية، وانجازاته خاصة في فترة الطوارئ، لا سيما على صعيد التحول الالكتروني في تقديم الخدمات، وتطوير قدرات الكادر القانوني، وبيئة العمل، والدعم الفني للمؤسسات الحكومية.

واكد اشتية أهمية ديوان الفتوى والتشريع ودوره وجهده في دعم المؤسسات الحكومية قانونيا وفنيا، مشيدا بكادر الديوان والتطور المشهود في آليات عمله.

وقال رئيس الوزراء: "إن اولوياتنا التشريعية تتعلق بالحفاظ على الأرض وتعزيز صمود المواطنين، والتي تصب في صلب الاستراتيجية الوطنية الشاملة".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #ديوان الفتوى والتشريع

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