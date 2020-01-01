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صورة: السيسي يصدر أوامر للجيش المصري بالاستعداد القتالي..!

الأربعاء 19 أغسطس 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: السيسي يصدر أوامر للجيش المصري بالاستعداد القتالي..!


القاهرة /سما/

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش، ورئيس هيئة الشؤون المالية.



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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي وجه "بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح". وفق روسيا اليوم

كما وجه الرئيس المصري "التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري".

#مصر #الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #الجيش المصري

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