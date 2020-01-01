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السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام!

الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام!


الرياض /سما/

قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، إن إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام، مشددا على التزام المملكة بالسلام على أساس خطة السلام العربية.

ويأتي كلام وزير الخارجية السعودي، كأول تعليق بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي.



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وخطة السلام العربية أو مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002، للسلام في الشرق الأوسط، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا عند حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.



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وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا الخميس الماضي عن التوصل إلى اتفاق سلام بينهما برعاية أمريكية.

#برلين | #وزير_الخارجية: المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية pic.twitter.com/LgezSe8G3Z

— وزارة الخارجية
#الخارجية السعودية #اسرائيل #السعودية #مبادرة السلام العربية #الدول العربية
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