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عبد الهادي يطلع مبعوث الرئيس بوتين وممثلة المبعوث الأممي في سوريا على مستجدات الأوضاع السياسية

الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الهادي يطلع مبعوث الرئيس بوتين وممثلة المبعوث الأممي في سوريا على مستجدات الأوضاع السياسية


دمشق /سما/

أطلع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، في لقائين منفصلين، اليوم الأربعاء، كلا من المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لدى سوريا السفير الكسندر يفيموف، وماريان غاسر ممثلة المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، على آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية في فلسطين، والجرائم التي تواصل إسرائيل ارتكابها، ووسائل العقاب الجماعي والسلب والتهجير.

وشدد عبد الهادي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي تجبره على الانصياع لإرادة السلام الدولية.

وأشار إلى أن كل محاولات دولة الاحتلال لإقامة علاقات تطبيعية مع الدول العربية ما هي إلا مضيعة للوقت، لأن حل القضية الفلسطينية لا يتم إلا من خلال منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد السفير الروسي وقوف بلاده الداعم للحق الفلسطيني في الحصول على الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن روسيا تدعم عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه.

وأوضح أن روسيا تدعم سياسية الرئيس محمود عباس بأن يكون حل القضية الفلسطينية سياسي ومن خلال الشرعية الدولية، مشيراً لدعم بلاده لعقد اجتماع للرباعية الدولية بالسرعة الممكنة.

#السفير عبد الهادي

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