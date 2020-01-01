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"التربية" تعلن نتائج اختبار قياس القدرات للوظائف التعليمية والمساندة

الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن نتائج اختبار قياس القدرات للوظائف التعليمية والمساندة


رام الله /سما/

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نتائج الاختبار الخاص بقياس قدرات المقبولة طلباتهم للوظائف التعليمية والمساندة للعام 2020 في مختلف التخصصات، وذلك استكمالاً لمعايير التوظيف التي أعلنتها الوزارة سابقاً. 

وبيّنت الوزارة، في بيان، أنّه بإمكان المتقدمين الاطّلاع على النتائج من خلال صفحات مديريات التربية، موضحةً أنّ علامة اجتياز الاختبار هي 60%، وأنّ كلّ من حصل على هذه العلامة فأعلى سيتقدم للمقابلات التي ستنظمها وتعلن عن موعدها المديريات. 

وأكدت التزامها بمعايير الحوكمة الرشيدة، بما يحقق توفير فرص، لاختيار الأكفأ والأقدر للوظائف المطلوبة، وَفقاً لمبدأ العدالة، والشفافية، وتكافؤ الفرص. 

ولفتت الوزارة إلى أنّه، وانطلاقاً من مبدأ المساءلة والنزاهة، فإنّها ستفصح عن البيانات النهائية التي تبيّن ترتيب المتقدمين في التخصصات التعليمية كافة. 

#التربية والتعليم #توظيف #اختبار قياس القدرات #الوظائف التعليمية والمساندة

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