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"التربية بغزة" تكشف تفاصيل الخطة الدراسية عقب المرحلة الاستدراكية...

الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية بغزة" تكشف تفاصيل الخطة الدراسية عقب المرحلة الاستدراكية...


غزة /سما/

قالت وازرة التربية والتعليم بقطاع غزة اليوم الأربعاء، إنه ومع نهاية شهر أغسطس الحالي سيتم إجراء تقييم لمرحلة التعليم الاستدراكي مع رصد 5 درجات من أصل 10 درجات المتعلقة بتقييم سبتمبر من العام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير عام الاشراف والتأهيل التربوي بالوزارة محمود مطر بحديث مع إذاعة "الأقصى" أنه وبعد نهاية فترة الاجازة المقررة يومي الأربعاء والخميس 2و3 سبتمبر سيتم الانتقال لدراسة المنهاج المقررة للعام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 5 سبتمبر.

وأضاف "وضعنا خطة طوارئ وسيناريوهات للتعامل مع المسيرة التعليمية تتضمن دوام جزئي لشعبتين حال وجود مستجدات صحية بفيروس كورونا سيعلن عنها في حينه".

وتابع: "بدأنا بطباعة كتب المنهاج للعام الدراسي الجديد ولا زالت مستمرة وهناك زيارة خلال اليوم من أركان الوزارة للاطلاع على تطورات عملية الطباعة ونأمل مع نهاية شهر سبتمبر أن تكون الكتب في متناول الطلاب".

ولفت إلى أن الوزارة انتهت أمس من أخر امتحانات الدورة الثانية لطلبة "الاكمال" بالثانوية وإجراءات التصحيح مازالت جارية وسيتم الإعلان عن النتائج خلال 10 أيام.

#غزة #التربية والتعليم #الفترة الاستدراكية #تعليم غزة #كورونا

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