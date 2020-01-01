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الكاتب د. شُراب يختتم مبادرة الحقائب المدرسية

الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكاتب د. شُراب يختتم مبادرة الحقائب المدرسية


غزة /سما/

كرّم المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني الدكتور فهمي شراب لنجاحه في مبادراته المجتمعية، وجاء ذلك أثناء اختتام مبادرة الحقائب المدرسية التي دشنها شراب قبل أربعة أسابيع، حيث تم توزيع 2300 حقيبة مدرسية وقراطسية ومجموعات قصصية لتوعية الجيل.

وأوضح شراب أنه راعي التوزيع العدالة الجغرافية للمدارس الأكثر إحتياجاً، مشيرا أنه يعتمد على أصدقائه ومعارفه  في توفير الدعم المالي، ويذهب بنفسه للمدارس ويجوب القطاع باحثا عن أكثر المدارس احتياجا.

في سياق متصل،  قدم النائب في التشريعي د. أشرف جمعة للكاتب الدكتور فهمي شراب درع التميز للمبادرات الفردية لعام 2019-2020 للجهود التي بذلها شراب تجاه شرائح المجتمع المهمشة. 

الجدير ذكره أن شراب نفذ العيد من المبادرات المشابهة في العام الدراسي الماضي، ونفذ مبادرة فك الغارمين قبل عام حيث بمقتضاها تم الافراج عن 1500 سجين على ذمم مالية. ومبادرة غارمين الصيدليات حيث سددت مبادرته ديون 1200 أسرة كانت مرهقة ومثقلة بالديون بسبب احتياجها للعلاج ومبادرة 2500 طرد غذائي في رمضان الماضي. وجدير بالذكر أن شراب كاتب وإعلامي وأكاديمي متخصص في العلوم السياسية.

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