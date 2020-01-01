التربية" تتسلم دفعة مالية من الهند لمشروع بناء وتوسعة مدارس

رام الله /سما/

تسلّم وزير التربية والتعليم مروان عورتاني من ممثل الهند لدى فلسطين سونيل كومار، اليوم الأربعاء، تمويلاً بقيمة 163,150 دولار، كدفعة مالية لمشروع بناء المدرستين الجديدتين في بلدة طمون، وقرية مثلث الشهداء في قباطية، وتوسعة مدرسة جواهر لال نهرو في بلدة أبو ديس.

وثمّن عورتاني العلاقة الأصيلة مع الهند ودعمها المتواصل لقطاع التعليم الفلسطيني؛ الذي تجسّد من خلال تنفيذ العديد من البرامج التطويرية، انسجاماً مع سياسات الوزارة؛ لتعزيز البيئة الجاذبة والمحفزة للطلبة، وتوفير أبنية مدرسية نموذجية بمواصفات عصرية.

من جهته، عبّر كومار عن اعتزازه بالتعاون الوثيق بين البلدين، لاسيما على صعيد التعليم، مشيداً بالجهود التي تبذلها الوزارة ومهنيتها في متابعة المشاريع المشتركة ومنها تشييد المدارس.