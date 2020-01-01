رغم تهديد نتنياهو بالونات غزة تزيد بقعة الرماد في الغلاف

القدس المحتلة /سما/

تواصل منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء سقوط البالونات الحارقة والمفخخة المنطلقة من قطاع غزة، صوب مستوطنات الغلاف.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مجموعات من الشباب الثائر في قطاع غزة لا يزالون يطلقون البالونات الحارقة بشكل مكثف، احتجاجاً على استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

ووفقاً لموقع "حدشوت بتاخون سدي العبري"، اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي أشكول ظهر اليوم بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة، ليرتفع عدد الحرائق منذ ساعات الصباح وحتى ظهر اليوم الي 16 حريقاً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هدد مساء أمس وصباح اليوم بالرد العنيف على استمرار اطلاق البالونات الحارقة،

وقال نتنياهو، "نحن ننظر لحكم إطلاق البالونات الحارقة، بأنها كحكم الصواريخ، لا فرق بينهما".

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع حالة التوتر التي يشهدها القطاع، من خلال القصف الإسرائيلي اليومي لأراضي زراعية ومواقع تابعة للمقاومة رداً على إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، في ظل تشديد الجيش الإسرائيلي الحصار على غزة.