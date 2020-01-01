بعد تسجيل 9 اصابات.. الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 1407 حالة اشتباه بالقطاع

غزة /سما/

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاربعاء، إنه تم إجراء 1407 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، حيث تم تسجيل 9 إصابات جديدة ، مبينة ان اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه بلغ 16299 عينة ، منها 16199 عينة سلبية و100 عينة ايجابية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن فيروس كورونا، ان اجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في القطاع ، بلغت 100 حالة مؤكدة ، منها 28 حالة نشطة ما زالت تحت العناية السريرية في مستشفى العزل ، بينما تم عمل خروج تحسن لـ71 حالة ، فيما سجل حالة وفاة واحدة منذ بداية الجائحة.

لفتت صحة غزة ان عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 2212 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض