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بعد تسجيل 9 اصابات.. الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 1407 حالة اشتباه بالقطاع

الأربعاء 19 أغسطس 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تسجيل 9 اصابات.. الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 1407 حالة اشتباه بالقطاع


غزة /سما/

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاربعاء،  إنه تم إجراء 1407 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، حيث تم تسجيل 9 إصابات جديدة ، مبينة ان اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه بلغ 16299 عينة ، منها 16199 عينة سلبية و100 عينة ايجابية.

وأشارت الوزارة  في تقريرها اليومي بشأن فيروس كورونا،  ان اجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في القطاع ، بلغت 100 حالة مؤكدة ، منها 28 حالة نشطة ما زالت تحت العناية السريرية في مستشفى العزل ، بينما تم عمل خروج تحسن لـ71 حالة ، فيما سجل حالة وفاة واحدة منذ بداية الجائحة.

لفتت صحة غزة ان عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 2212 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #قطاع غزة #الحجر الصحي

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