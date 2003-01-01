بالفيديو: قناة اسرائيلية تكشف الأسباب "السرية" التي دفعت شارون للانسحاب من غزة

القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة العبرية العاشرة عن الأسباب "السرية" التي دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية "أريئيل شارون" للانسحاب من قطاع غزة قبل الخامسة عشر عامًا.



واستهلت القناة ضمن سلسلة حلقات تلفزيونية لألون بن ديفيد، الخبير العسكري الإسرائيلي المخضرم، لمشاهد جنود الجيش وهم يبحثون عن بقايا أشلاء قتلاهم، التي تطايرت عشرات الأمتار عن موقع عملية تفجير ناقلة الجند في مايو 2004 بمدينة رفح جنوب القطاع.



وخلال احتلال قطاع عزة وقعت عدة عمليات "مؤلمة" هناك، رغم أنها كانت متقطعة، وأحيانًا متباعدة زمانيًا، إلا أنه كانت مستمرة، حتى أنه خلال تلك الفترة كادت تدفعه العلميات في الضفة أيضًا إلى الانسحاب منها بفعل تراكم النضال الفلسطيني المستمر.

ولسنوات عديدة، كان الكتاب الإسرائيليون يميلون للتعتيم على سبب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ويقولون إن شارون أعلن الانسحاب فجأة، ودون مقدمات، ودون أن يعلم أحد سبب ذلك الانسحاب.



يذكر أن شارون بدأ يطرح خطة الانسحاب من قطاع غزة منذ سنة 2003، بعد فشل "خريطة الطريق"، وراح يدحرجها في مؤسسات حزب "الليكود" بداية، وعندما رأى أن الحزب يعرقل مساره انسحب منه، وبالتوازي انسحب شمعون بيرس من حزب "العمل"، وأقاما معاً حزب "كديما" الذي أقر ونفذ الخطة في مطلع سبتمبر (أيلول) من سنة 2005، وسميت خطة الانفصال.



وبموجبها انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، وقامت بإجلاء المستوطنين وتدمير المستوطنات التي كانت قائمة في أرجاء القطاع (21 مستوطنة عاش فيها 8500 مستوطن)، إلى جانب إخلاء 4 مستوطنات أخرى في شمالي الضفة الغربية.