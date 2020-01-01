الرجوب يتسلم خطة تنمية العنقود الزراعي واتفاقية لإنشاء متنزهين في عجة وسيريس

جنين /سما/

تسلم محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم، نسخة من خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة جنين، خلال استقباله وزير الزراعة المهندس رياض عطاري.

وورافق العطاري في زيارته: مدير زراعة محافظة جنين المهندس باسم حماد، ومديرة زراعة جنوب جنين المهندسة لمى أبو بكر، وذلك بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية د. زياد فضة، ونائب المحافظ كمال أبو الرب، وطاقم من الوزارة.

وفي كلمته، أشار الرجوب إلى الظروف الصعبة والتحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، إضافة إلى الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن إقرار الحكومة خطة العنقود الزراعي بمحافظة جنين أمر مهم وضروري من شأنه أن يساهم في تعزيز صمود المزارعين في أراضيهم باعتباره الطريق الآمن لمواجهة التحديات.

من جانبه، تحدث العطاري عن عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي على مستوى محافظة جنين، مستعرضاً ما تضمنته خطة العنقود الزراعي للمحافظة، التي أقرتها الحكومة، وما تضمنته من المشاريع والبرامج لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، مشيراً إلى نوعية المشاريع والقطاعات التي ستشملها هذه الخطة.

وسلم العطاري ثلاث نسخ لخطة تنمية العنقود الزراعي لكلٍّ من مدير زارعة جنين ومديرة زراعة جنوب جنين، ورئيس الغرفة التجارية.

وتشتمل الخطة على تنفيذ رزمة من المشاريع التنموية للأعوام 2020– 2023 بهدف الإسهام في تحقيق مجموعة من مرتكزات العمل في تنمية القطاع الزراعي الذي تميزت به محافظة جنين.

توقيع اتفاقية ..

ورعى الرجوب توقيع اتفاقية إنشاء متنزه لبلدية عجة، ومتنزه مجلس قروي سيريس لتعزيز السياحة البيئية وتنظيمها، بحضور وزير الزراعة رياض عطاري ورئيس بلدية عجة أمجد معالي، ورئيس مجلس قروي سيريس أحمد فريد محمود، بحضور مدير مدير زراعة محافظة جنين المهندس باسم حماد.

اجتماع مع الاتحاد

واجتمع الرجوب برئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جنين وفاء العفيف زكارنة، وأعضاء الاتحاد، وعدد من ممثلات الأُطر التنظيمية المضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وتم استعراض ونقاش الوضع الفلسطيني الراهن وصعوبة المرحلة المقبلة، ومدى حساسيتها، وضرورة بذل المزيد من الجهود والتكاملية بين مختلف أبناء الشعب الفلسطيني، لإسقاط كافة الاتفاقيات والقرارات الظالمة بحقهم.

وثمن الرجوب الدور النضالي للمرأة الفلسطينية عبر التاريخ، مؤكداً ضرورة تمكينها على كافة الأصعدة، لتقوم بدورها في تعزيز الثقافة الوطنية لدى الأجيال الصاعدة وحماية عقولهم من المعتقدات والأفكار الدخيلة، ولتأخذ دورها الفاعل في المجتمع، مشدداً على أهمية إشراكها في عملية صنع القرار السياسي.

وشكر أعضاء الاتحاد على الجهود التي بُذلت خلال جائحة كورونا في دعم وتمكين العديد من الفئات.

بدورها، استعرضت زكارنة إنجازات الاتحاد في جنين، وأبرز الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها، في إطار تمكين النساء والارتقاء بواقعهن، ومن أجل تعزيز صمودهن للمضي قدماً نحو الحرية والاستقلال، مشيرة إلى ضرورة تعديل القوانين وسن تشريعات تتماشى مع العصر الحاضر، بما يضمن إحقاق حقوق النساء وتفعيل دورهنَّ في المجتمع الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع الرجل، إضافة إلى دورها الإغاثي في ظل جائحة كورونا.

واستمع الرجوب إلى عدد من المداخلات التي طالبت بمزيد من العمل على دعم المرأة لتأخذ حقها في مختلف الجوانب، وتعزيز سيادة القانون ومواجهة التحديات التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني، وتشكل بؤراً لظواهر سلبية بدأت تأخذ منحى يضر بالنسيج المجتمعي.

وكرم الرجوب عضوات الهيئة الإدارية للاتحاد اللواتي سطرنّ معاني التضحية والكفاح إلى جانب الرجل عبر الحقب التاريخية المختلفة.