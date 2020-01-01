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"الصحة" الإسرائيلية: وفاة 53 شخصاً بسبب كورونا دون الإبلاغ عنهم

الأربعاء 19 أغسطس 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" الإسرائيلية: وفاة 53 شخصاً بسبب كورونا دون الإبلاغ عنهم


القدس المحتلة /سما/

 كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وفاة 53 شخصًا بسبب فيروس كورونا، دون أن يتم الإبلاغ عنهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بالعربية أن هؤلاء توفوا بين شهري تموز وآب، وتم الكشف عنهما ضمن برنامج "ماجين" للأمهات والآباء للفحص عن فيروس الكورونا.

ولم توضح الوزارة فيما إذا كانت الوفيات تشمل فلسطينيين من الخط الأخضر.

وعلق بولي إدلشتاين، وزير الصحة الإسرائيلية، بالقول إن هذه المعطيات خطيرة جدًا، مشيرًا إلى أنه أوعز بفحص الأمر بجدية بالغة.

وأضاف: "سأعمل بشفافية، وسأقوم بإبلاغ الجمهور بنتائج الفحص واستنتاجاته".

وطلب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور حيزي ليفي بتوحيد تقارير الوفيات من الكورونا التي تصل من كافة المؤسسات، بما يشمل المراكز الطبية للعناية بكبار السن في مكان واحد ثم إدخالها للمنظومة المحوسبة التابعة لوزارة الصحة.

ووفقًا للوزارة، فإن المراكز الطبية للمسنين، وحتى الخاصّة منها، تقدم تقاريرها بشكل فردي، ومن هناك كان يتم إدخالها للمنظومة المحوسبة.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل #وفيات

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