تحذير للمصابين بالكورونا...اسرائيل تعلن اكتشاف بعوض يحمل فيروس حمى غرب النيل

القدس المحتلة /سما/

اعلنت إسرائيل انه تم اكتشاف البعوض المصاب بفيروس حمى غرب النيل في منطقة وادي عربة.

ولأول مرة منذ بداية عام 2020 تم اكتشاف بعوض مصاب بفيروس حمى غرب النيل في منطقة وادي عربة ومنطقة جلبوع.وطالبت وزارة حماية البيئة بضرورة العمل على مكافحة الأمر.

وفيروس حمى غرب النيل مرض حيواني المنشأ ، ينشأ في الحيوانات وينتقل أيضًا إلى البشر. يسببه فيروس يوجد بشكل رئيسي في الطيور ، وينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغات البعوض. تستمر فترة حضانة حمى غرب النيل (الفترة التي تمر من لحظة اللدغة إلى ظهور علامات المرض) حوالي 7 إلى 14 يومًا. في معظم الحالات ، يكون مرضًا خفيفًا يشبه الإنفلونزا ويزول من تلقاء نفسه. علامات المرض: حمى ، صداع ، ضعف ، آلام في المفاصل والعضلات ، التهاب ، طفح جلدي وأحياناً غثيان وإسهال.

واوضحت وزارة البيئة إلاسرائيلية أنه و خلال هذه الفترة من تفشي فيروس كورونا ، يجب على المرضى الذين يعيشون في المناطق التي تم العثور فيها على البعوض المصاب ، أن ينتبهوا بشكل خاص إلى احتمال الإصابة بمرض حمى غرب النيل.