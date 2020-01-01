أحد المقربين من نتنياهو يعطي إشارة أن الانتخابات في الطريق

القدس المحتلة /سما/

فيما اعتبر إشارة على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إجراء انتخابات ، قال رئيس الائتلاف ميكي زوهار للجنة المالية بالكنيست يوم الأربعاء إنه يطالب بأربعة شروط لتمرير مشروع قانون تمديد الموعد النهائي للميزانية.

وتشمل الشروط حيث نشب بسببها الخلاف بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض" بعدما طرح عضو الكنيست عن حزب "الليكود" ميكي زوهار، أربعة شروط من أجل تأييد حزبه لمشروع القانون، والشروط هي:



1- السماح بـ"ليونة الميزانية" بنسبة 5% من حجمها.

2- وميزانية لتفعيل مشروع "هيلا" التربوي.

3- رصد ميزانيات لمؤسسات الصهيونية الدينية.

4- رصد ميزانيات للمعاهد الدينية اليهودية الحريدية

وطالب الحكومة "بالمرونة" في الموازنة وأن يكون التمديد 250 يوما بدلا من 100...واذا لم يتم تمرير مشروع قانون تمديد الموعد النهائي إلى القانون يوم الأربعاء أو الاثنين ، فستبدأ انتخابات أخرى مساء والتي ستجرى في نوفمبر.

وأعرب رئيس كتلة أزرق أبيض ، عضو الكنيست إيتان غينزبرغ ، عن استيائه من أوضاع زوهر واتهمه بالسعي للانتخابات.

وسيلتقي فريقا الليكود وأزرق أبيض في وقت لاحق يوم الأربعاء لمحاولة حل المشاكل.