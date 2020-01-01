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الصحة تتسلم شحنة مساعدات من "الصليب الأحمر" لمواجهة كورونا

الأربعاء 19 أغسطس 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تسلمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، شحنة مساعدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدتها في مواجهة جائحة كورونا، تضم كمامات، وأقنعة وجه، وألبسة واقية، وجهاز فحص حرارة.

جاء ذلك بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليس دوبوف، حيث وجهت الكيلة شكرها للجنة الدولية على تبرعها السخي في اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وتابعت، أن فلسطين تستذكر في هذا اليوم العاملين في المجال الإنساني والصحي الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأديتهم عملهم الإنساني، كذلك نستذكر زملاءنا الذين قضوا بفيروس كورونا أثناء عملهم ورعايتهم للمرضى.

من جهتها، أكدت دوبوف استمرار الصليب الأحمر في دعم وزارة الصحة خصوصاً في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن هذه المساعدات جاءت في اليوم العالمي للعمل الإنساني، لنشكر العاملين في القطاع الصحي على جهودهم المبذولة في خدمة المرضى، خصوصا في جائحة كورونا.

#وزارة الصحة #الصليب الأحمر #فيروس كورونا

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