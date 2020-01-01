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شاهد.. تنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضبا في مصر

الأربعاء 19 أغسطس 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. تنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضبا في مصر


وكالات / سما /

ضبطت أجهزة أمن الجيزة في مصر المتهمين بالتنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام كلب لتخويفه، وتوثيق ذلك عبر فيديو نشر على تطبيق "تيك توك".

وتمت إحالة المتهمين، وهما شاب عاطل عن العمل وحلاق، للتحقيق معهما بعد اتهامهما من طرف أسرة المجني عليه بالتنمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا وغضبا في مصر، لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يتعرض للتنمر من قبل أشخاص كان معهم كلب.

وقامت السلطات المختصة بفحص الفيديو، وتمكن عناصر الأمن المصري من معرفة مكان بثه، وتحديد محل إقامة المجني عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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