  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

ثالث صفقات أهلي غزة في الانتقالات الصيفية

الأربعاء 19 أغسطس 2020 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثالث صفقات أهلي غزة في الانتقالات الصيفية


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن ثالث صفقات أهلي غزة في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2020-2021.

وأكدت التقارير, أن النادي الأهلي تعاقد مع الحارس محمد جمعة مطر مدة موسم واحد, للظهور مع الفريق في دوري الأولى.

وسبق لمطر اللعب مع الأهلي عدة مواسم, ناهيك عن ظهوره مع أندية أخرى في مقدمتها الصداقة, وخدمات الشاطئ, وخدمات النصيرات, والجلاء, والمجمع الإسلامي.

يشار إلى أن الأهلي هبط للدرجة الأولى, بعدما حلّ في المركز الثاني عشر والأخير لدوري الممتازة, وسبق له ضم الثنائي حاتم نصار, وطارق صالح مؤخرا.

 
#أهلي غزة #محمد مطر

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حماس على توقف محطة توليد الكهرباء بغزة عن العمل...

الرئيس اللبناني يتحدث عن توقيت نزع سلاح "حزب الله"

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق مدينة غزة ..

وزير خارجية السودان: تلقينا بدهشة تصريحات الناطق باسم الوزارة حول موضوع العلاقات مع إسرائيل

الرئيس عباس: لن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم قضيتنا وموقفنا سينسحب على أي دولة ستخطو خطى الإمارات

نتنياهو يهدد غزة: حكم الحريق كحكم الصاروخ ومستعدون لجولة تصعيد..

أول تعليق من سعد الحريري على حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال والده

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهدد حماس والجهاد بالاغتيالات :"ما حدث لهم سابقا سيحدث لهم الآن بشكل مضاعف"

وزيرة الصحة: 3 حالات وفاة و424 إصابة جديدة بكورونا و522 حالة تعافٍ

860x484 (2)

حلس: ما يجمعنا بحماس أكبر مما يفرقنا .. الحية: لا نخشى التهديد وأيادينا على الزناد

صحيفة عبرية : إسرائيل تخطط لاغتيال يحيى السنوار ومروان عيسى

العمادي يتحدث عن التصعيد بغزة