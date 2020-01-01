غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن ثالث صفقات أهلي غزة في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2020-2021.

وأكدت التقارير, أن النادي الأهلي تعاقد مع الحارس محمد جمعة مطر مدة موسم واحد, للظهور مع الفريق في دوري الأولى.

وسبق لمطر اللعب مع الأهلي عدة مواسم, ناهيك عن ظهوره مع أندية أخرى في مقدمتها الصداقة, وخدمات الشاطئ, وخدمات النصيرات, والجلاء, والمجمع الإسلامي.

يشار إلى أن الأهلي هبط للدرجة الأولى, بعدما حلّ في المركز الثاني عشر والأخير لدوري الممتازة, وسبق له ضم الثنائي حاتم نصار, وطارق صالح مؤخرا.