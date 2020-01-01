  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة : اتفاق "أبراهام" سيسقط كما سقط أوسلو غيره

الأربعاء 19 أغسطس 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة : اتفاق "أبراهام" سيسقط كما سقط أوسلو غيره


غزة / سما /

 قال زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إن اتفاق "الوهم الجديد المسمى أبراهام"، سيسقط كما سقط من قبل، اتفاق كامب ديفيد، ووادي عربا، وأوسلو وغيره من الاتفاقات.

وأكد النخالة في كلمة له خلال لقاء لعلماء فلسطينيين، أنه يجب الإدراك بأن كل "وهم بالسلام الكاذب" قد سقط، وأنه على الجميع أن لا ينظر للخلف وللذي سقطوا بالإثم وباعدوا دينهم ودنياهم.

وأضاف، "أولئك يقتلون باليمن وسوريا وليبيا بأسلحتهم وأموالهم، ويتباهون بكل وقاحة بالسلام مع الصهاينة الذين يحتلون القدس وفلسطين".

واعتبر أن الكيد والقوة هي معايير الأرض التي تواجهها اليوم الأمة والشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة عدم الخوف من أي قوة مهما بلغت وأن يستحضر الجميع دوره في القتال والتحريض عليه.

ودعا الأمين العام للجهاد الإسلامي، العلماء إلى زيادة مسؤولياتهم بالتصدي لمن يشيع "فاحشة السلام الكاذب مع العدو"، وأن يعملوا للتحريض من أجل القتال.

#النخالة #اسرائيل #الامارات #تطبيع

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حماس على توقف محطة توليد الكهرباء بغزة عن العمل...

الرئيس اللبناني يتحدث عن توقيت نزع سلاح "حزب الله"

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق مدينة غزة ..

وزير خارجية السودان: تلقينا بدهشة تصريحات الناطق باسم الوزارة حول موضوع العلاقات مع إسرائيل

الرئيس عباس: لن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم قضيتنا وموقفنا سينسحب على أي دولة ستخطو خطى الإمارات

نتنياهو يهدد غزة: حكم الحريق كحكم الصاروخ ومستعدون لجولة تصعيد..

أول تعليق من سعد الحريري على حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال والده

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهدد حماس والجهاد بالاغتيالات :"ما حدث لهم سابقا سيحدث لهم الآن بشكل مضاعف"

وزيرة الصحة: 3 حالات وفاة و424 إصابة جديدة بكورونا و522 حالة تعافٍ

860x484 (2)

حلس: ما يجمعنا بحماس أكبر مما يفرقنا .. الحية: لا نخشى التهديد وأيادينا على الزناد

صحيفة عبرية : إسرائيل تخطط لاغتيال يحيى السنوار ومروان عيسى

العمادي يتحدث عن التصعيد بغزة