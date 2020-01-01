النخالة : اتفاق "أبراهام" سيسقط كما سقط أوسلو غيره

غزة / سما /

قال زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إن اتفاق "الوهم الجديد المسمى أبراهام"، سيسقط كما سقط من قبل، اتفاق كامب ديفيد، ووادي عربا، وأوسلو وغيره من الاتفاقات.

وأكد النخالة في كلمة له خلال لقاء لعلماء فلسطينيين، أنه يجب الإدراك بأن كل "وهم بالسلام الكاذب" قد سقط، وأنه على الجميع أن لا ينظر للخلف وللذي سقطوا بالإثم وباعدوا دينهم ودنياهم.

وأضاف، "أولئك يقتلون باليمن وسوريا وليبيا بأسلحتهم وأموالهم، ويتباهون بكل وقاحة بالسلام مع الصهاينة الذين يحتلون القدس وفلسطين".

واعتبر أن الكيد والقوة هي معايير الأرض التي تواجهها اليوم الأمة والشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة عدم الخوف من أي قوة مهما بلغت وأن يستحضر الجميع دوره في القتال والتحريض عليه.

ودعا الأمين العام للجهاد الإسلامي، العلماء إلى زيادة مسؤولياتهم بالتصدي لمن يشيع "فاحشة السلام الكاذب مع العدو"، وأن يعملوا للتحريض من أجل القتال.