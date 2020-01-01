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العسل أكثر فعالية من المضادات الحيوية في علاج السعال ونزلات البرد

الأربعاء 19 أغسطس 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسل أكثر فعالية من المضادات الحيوية في علاج السعال ونزلات البرد


وكالات / سما /

أظهرت دراسة حديثة أن العسل أفضل للسعال ونزلات البرد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

كما وجد الباحثون أن العلاج الطبيعي أكثر فعالية من المضادات الحيوية لتعزيز الشفاء من التهابات الصدر.

وحث الخبراء الأطباء على وصف العسل بدلا من الأدوية العادية، خاصة وأنه يخلو من أي آثار جانبية، وهو أرخص من العديد من الأدوية.

وقال هبة الله أبو القاسم من جامعة أوكسفورد: "عندما يشخص الأطباء التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فإننا نوصي بالعسل كبديل للمضادات الحيوية. إنه أكثر فعالية وأقل ضررا من عقاقير العناية المعتادة".

ووقع تحليل نحو 14 تجربة شملت أكثر من 1760 شخصا يعانون من التهاب الحلق والسعال وانسداد الأنف.

وأظهرت دراستان أن الأعراض استمرت لمدة يومين أقل بين أولئك الذين عولجوا بالعسل، ما قلل أيضا من وتيرة وشدة السعال.

وقارن باحثو أكسفورد العسل بمكونات في أدوية نزلات البرد. وكان أفضل في التجارب ضد الباراسيتامول.

وقالت مؤسسة The Proprietary Association of Great Britain، وهي الهيئة التجارية للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: "الرعاية الذاتية والعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية هي أفضل طريقة لإدارة الأعراض".

#العسل #السعال #نزلات البرد

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