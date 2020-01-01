تحديد موعد انطلاق دوري السلة للكراسي المتحركة بغزة

غزة / سما /

كشفت اللجنة البارالمبية بالمحافظات الجنوبية, عن موعد انطلاق مسابقة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة 2020.

وقال كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية, إن الدوري سينطلق في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري, بعد توقيع اتفاقية رعاية المسابقة مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وبيّن أبو الحسن أن اللجنة البارالمبية ستواصل جهودها لدعم باقي الأنشطة, في سبيل تفعيل رياضات ذوي الإعاقة في قطاع غزة.

يشار إلى أن البارالمبية شكّلت مؤخرا لجنة لمتابعة الريشة الطائرة للرياضيين ذوي الإعاقة, بهدف تفعيل هذه الرياضة لأول مرة.