  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشافي: مانشستر سيتي يحتاج 3 صفقات

الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي: مانشستر سيتي يحتاج 3 صفقات


وكالات / سما /

يرى تشافي هيرنانديز، أسطورة فريق برشلونة الإسباني، أن مانشستر سيتي الإنجليزي، يحتاج إلى ثلاث صفقات.

مان سيتي تعاقد في الميركاتو الصيفي حتى الأن مع كل من، ناثان أكي، مدافع بورنموث، وفيران توريس، جناح فالنسيا.

وقال تشافي في تصريحات عبر صحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “عدم الفوز بأحد الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا يعتبر بمثابة خيبة أمل كبيرة لجوارديولا”.

وأضاف: “والأكثر دوري أبطال أوروبا لأن مانشستر سيتي لم يفز بها أبدًا، لديهم بعض اللاعبين الجيدين بالطبع، لكن بيب يحتاج إلى الدعم في سوق الانتقالات هذا الصيف”.

وتابع: “ليس الأمر أنهم بحاجة إلى العديد من اللاعبين، فقط ثلاثة لاعبين استثنائيين، نحن نعلم أن هذا لن يأتي بثمن بخس، لكنني أود أن أرى بيب يحصل على المال لإعادة البناء”.

وواصل: “لقد وصلوا إلى المرحلة التي تراها في جميع الأندية الكبيرة، حيث يقترب بعض اللاعبين المهمين جدًا من نهاية حياتهم المهنية، كان كومباني أحد أفضل المدافعين في العالم”.

واختتم: “الأمر نفسه لسيلفا، إنه لاعب يولد مرة واحدة في الجيل، وستكلف محاولة استبداله أموالًا طائلة، أجويرو لديه موسم واحد متبقي، كم عدد المهاجمين في أوروبا الذين سيضمنون لك 30 هدفًا في الموسم كما فعل سيرخيو منذ فترة طويلة؟”.

#مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حماس على توقف محطة توليد الكهرباء بغزة عن العمل...

الرئيس اللبناني يتحدث عن توقيت نزع سلاح "حزب الله"

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق مدينة غزة ..

وزير خارجية السودان: تلقينا بدهشة تصريحات الناطق باسم الوزارة حول موضوع العلاقات مع إسرائيل

الرئيس عباس: لن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم قضيتنا وموقفنا سينسحب على أي دولة ستخطو خطى الإمارات

نتنياهو يهدد غزة: حكم الحريق كحكم الصاروخ ومستعدون لجولة تصعيد..

أول تعليق من سعد الحريري على حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال والده

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهدد حماس والجهاد بالاغتيالات :"ما حدث لهم سابقا سيحدث لهم الآن بشكل مضاعف"

وزيرة الصحة: 3 حالات وفاة و424 إصابة جديدة بكورونا و522 حالة تعافٍ

860x484 (2)

حلس: ما يجمعنا بحماس أكبر مما يفرقنا .. الحية: لا نخشى التهديد وأيادينا على الزناد

صحيفة عبرية : إسرائيل تخطط لاغتيال يحيى السنوار ومروان عيسى

العمادي يتحدث عن التصعيد بغزة