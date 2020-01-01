تشافي: مانشستر سيتي يحتاج 3 صفقات

وكالات / سما /

يرى تشافي هيرنانديز، أسطورة فريق برشلونة الإسباني، أن مانشستر سيتي الإنجليزي، يحتاج إلى ثلاث صفقات.

مان سيتي تعاقد في الميركاتو الصيفي حتى الأن مع كل من، ناثان أكي، مدافع بورنموث، وفيران توريس، جناح فالنسيا.

وقال تشافي في تصريحات عبر صحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “عدم الفوز بأحد الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا يعتبر بمثابة خيبة أمل كبيرة لجوارديولا”.

وأضاف: “والأكثر دوري أبطال أوروبا لأن مانشستر سيتي لم يفز بها أبدًا، لديهم بعض اللاعبين الجيدين بالطبع، لكن بيب يحتاج إلى الدعم في سوق الانتقالات هذا الصيف”.

وتابع: “ليس الأمر أنهم بحاجة إلى العديد من اللاعبين، فقط ثلاثة لاعبين استثنائيين، نحن نعلم أن هذا لن يأتي بثمن بخس، لكنني أود أن أرى بيب يحصل على المال لإعادة البناء”.

وواصل: “لقد وصلوا إلى المرحلة التي تراها في جميع الأندية الكبيرة، حيث يقترب بعض اللاعبين المهمين جدًا من نهاية حياتهم المهنية، كان كومباني أحد أفضل المدافعين في العالم”.

واختتم: “الأمر نفسه لسيلفا، إنه لاعب يولد مرة واحدة في الجيل، وستكلف محاولة استبداله أموالًا طائلة، أجويرو لديه موسم واحد متبقي، كم عدد المهاجمين في أوروبا الذين سيضمنون لك 30 هدفًا في الموسم كما فعل سيرخيو منذ فترة طويلة؟”.