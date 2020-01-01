نيمار مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

يُواجه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، خطر الغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قام بتصرف غير مسؤول خلال مواجهة لايبزيج، في الدور نصف النهائي.

وفاز باريس سان جيرمان على لايبزيج بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل الفريق الباريسي إلى نهائي الكأس ذات الأذنين، حيث سيضرب موعداً مع الفائز من لقاء اليوم، والذي سيجمع بين بايرن ميونخ وليون.

وبحسب صحيفة “اندبندنت” البريطانية، فإن نيمار مهدد بعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب كسره للبروتوكول الصحي عقب مواجهة سان جيرمان ولايبزيج، وقيامه بمبادلة قميصه مع نجم النادي الألماني مارسيل هالستنبيرج.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن اليويفا شدد قبل عودة دوري الأبطال، على أن أي لاعب قام بتبديل القمصان بعد المباريات سيحتاج إلى عزل نفسه لمدة 12 يوماً، وهو ما قد يتسبب في غياب راقص السامبا عن المباراة الختامية.

ورغم أن نيمار لم يسجل في موقعة لايبزيج، إلا أنه كان نجم المباراة بامتياز، حيث سدد في القائم مرتين وأثار قلق دفاع النادي الألماني طوال المباراة، بانطلاقاته السريعة ومراوغاته التي لا تُخطئها العين.