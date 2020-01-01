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مانشستر يونايتد وتشيلسي جاهزان للتوقيع مع ألابا

الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد وتشيلسي جاهزان للتوقيع مع ألابا


وكالات / سما /

تُراود مانشستر يونايتد وتشيلسي، مساعٍ حثيثة للتعاقد مع ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل رغبة الدولي النمساوي في تغيير الأجواء والبحث عن آفاق أرحب.

وفاز ديفيد ألابا مع بايرن ميونخ بالعديد من الألقاب، آخرها كان كأس ألمانيا، ومن المرتقب أن يلعب كأساسي في مباراة بايرن ميونخ اليوم ضد ليون، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي مهتمان بالتعاقد مع مدافع بايرن ميونيح ديفيد ألابا، حيث ينوي كلا الفريقين تعزيز صفوفهما الدفاعية، خصوصاً وأن النمساوي يلعب كقلب دفاع وكظهير أيسر.

وأضافت، أن النجم النمساوي لم يتبقّ سوى عام واحد على نهاية عقده مع النادي البافاري، مع العلم أنه رفض عرضاً بقيمة 13.5 مليون جنيه استرليني سنوياً لتمديد عقده.

وسيضطر بايرن ميونخ لبيع ديفيد ألابا خلال الصيف الحالي، حتى لا يخسره مجاناً في 2021، مع العلم أن اللاعب يحظى باهتمام أندية أخرى، ومن بينها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

#مانشستر يونايتد #تشيلسي #ديفيد ألابا

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