التنمية تبحث مع المؤسسات الشريكة دعم أبناء القضايا الاجتماعية

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الاجتماعي سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير الأقساط الجامعية للطلبة الجدد واستمرار.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التنمية د. مجدلاني ، صباح اليوم، مع ممثلي كل من جمعية قطر الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية الاماراتية، ومنظمة العمل ضد الجوع ،ومؤسسة أكشن إيد – فلسطين، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، والاغاثة الكاثوليكية، والاغاثة الاسلامية فرنسا والاغاثة الاسلامية البلجيكية ،ومؤسسة وافا الدولية ،ذلك بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام.

خلال القاء أكد الوزير د. مجدلاني على ضرورة تعاون المؤسسات لتوفير الأقساط الجامعية للعديد من الطلبة الجدد من أبناء القضايا الاجتماعية، وأبناء الأسر التي تضررت جراء جائحة كورونا.

ودعا د. مجدلاني للمزيد من التعاون بتوفير الاحتاجات الغذائية والصحية والتدفئة وكفالة الأشخاص ذوي الاعاقة النزلاء في جمعية الملجأ الخيري الأرثوذكسي، وللمؤسسات الايوائية، وذلك لضمان استمرار عملها، والتخفيف من الأزمة التي تمر بها هذه المؤسسات.

من جانبهم أبدى الشركاء استعدادهم الكامل للمساهة في تقديم الخدمات للفئات المهمشة ، مؤكدين على استمرار التعاون المشترك مع الوزارة لتوفير كافة الخدمات للأسر الفقيرة والأسر المتضررة بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما ثمن الشركاء الدور التنسيقي واسع النطاق الذي قامت به وزارة التنمية الاجتماعية ولازالت لتوفير كافة الاحتياجات للأسر خلال الجائحة.