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غزة:المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي

الأربعاء 19 أغسطس 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة:المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي


غزة / سما/

تحذر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة على الواقع الصحي والبيئي والاقتصادي والإنساني لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة

وتشير الشبكة إلى توقف عمل محطة توليد الكهرباء في القطاع منذ صباح أمس الثلاثاء 18 أغسطس بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود إلى قطاع غزة وارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى قرابة العشرين ساعة يوميا، مما سيؤثر بشكل خطير على الخدمات الأساسية وفي مقدمتها القطاع الصحي وخدماته المختلفة، وكذلك على خدمات صحة البيئة وإمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وغيرها، ويتسبب بخسائر كبيرة في المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية، الأمر الذي سينعكس على حياة أكثر من مليوني مواطن يعيشون في قطاع غزة بخاصة وأن الأزمة تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

وتؤكد الشبكة على ضرورة تحمل كافة الأطراف لمسؤوليتها تجاه وقف تدهور الأوضاع في قطاع غزة وتجنيبه المزيد من الويلات، مشددة على حق المواطن بالعيش بكرامة والحصول على مختلف الخدمات بما فيها انتظام التيار الكهربائي.

وتطالب الشبكة المجتمع الدولي وهيئاته المختلفة بالخروج عن صمته بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الجائر على قطاع غزة وإدخال كافة المواد وفي مقدمتها الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

#كهرباء #غزة

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