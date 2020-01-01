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الحية : ترفض التطبيع ويدنا على الزناد وسنرد بالمثل على عدوان الاحتلال

الأربعاء 19 أغسطس 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية : ترفض التطبيع ويدنا على الزناد وسنرد بالمثل على عدوان الاحتلال


غزة / سما /

شارك الاف الفلسطينيين في مسيرة جماهيرية حاشدة منددة بالتطبيع بين اسرائيل والامارات بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية قرب مقر الامم المتحدة بغزة وصولا الى دوار انصار غرب المدينة، رافعين اعلام فلسطين.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية في المسيرة الشعبية الجماهيرية الحاشدة "التطبيع خيانة" إن مظاهر الوحدة في فصائلنا دليل واضح على أن شعبنا يُراهن عليه، نتوحد اليوم في مواجهة المخاطر والتحديات.

ورحب بدعوة أبو مازن للأمناء العامين للفصائل للاجتماع مؤكدا " علاقة الفلسطينيين طيبة مع شعب الإمارات، لكننا صُدمنا من تطبيع الأنظمة".
وحذر الحية أي دولة من التطبيع مع الاحتلال، معلنا رفض التطبيع من أي دولة كانت مؤكداان القدس لا ترحب بمن يأتي عبر الاحتلال، بل ترحب بالفاتحين.
وأضاف :"أيدينا على الزناد، والقصف سيواجهه القصف، والصواريخ ستواجهها الصواريخ، والقتل بالقتل".

#حماس #التطبيع #الامارات #اسرائيل

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