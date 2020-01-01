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إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه

الأربعاء 19 أغسطس 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه


وكالات

أعلنت الحكومة السودانية إعفاء المتحدث باسم الخارجية من منصبه وتكليفه بالعمل فى دائرة أخرى على خلفية تصريحات أكد فيها أن الاتصالات قائمة بين الخرطوم وتل أبيب من أجل تطبيع العلاقات.

وكان وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، قد أكد أن وزارته لم تناقش بأى شكل من الأشكال أمر العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأنها لم تكلف الناطق الرسمى بالإدلاء بأى تصريح حول هذا الأمر.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم الخارجية السودانية قوله في رسالة وجهها لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك قبل إعفائه من منصبه: "احترموا شعبكم واكشفوا له ما يدور في الخفاء بشأن العلاقة مع إسرائيل".

 يتبع..

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