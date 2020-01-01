الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة غالبيتهم من القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأربعاء، 18 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من القدس، بينهم مسؤولة شعبة حارسات المسجد الأقصى، ونجل شهيد.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن 14 مواطنا جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في القدس، غالبيتهم من بلدة العيسوية، وهم: محمد وليد عبيد، ومحمد مروان عبيد، ومحمود شفيق عبيد، ومحمد موسى درباس، وأحمد عايش عبيد، ومحمد غاصب عبيد، ويزن إبراهيم عبيد، ووديع داوود عليان، ومعتصم حمزة عبيد، إضافة إلى موظف الإعمار في المسجد الأقصى عمران الأشهب، وزينات أبو صبيح وهي مسؤولة شعبة حارسات المسجد الأقصى، وثلاثة مواطنين من مخيم قلنديا وبلدة الرام، وهم: عمر ياسر حمادنة، ورياض شحادة وهو نجل الشهيد أحمد شحادة، وشادي أبو غربية.

فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة مثلث الشهداء في جنين، وهو يوسف علي عصعوص، والمواطن محمد أيمن حسني شريدة (28 عاما) من طوباس.

يُضاف إلى المعتقلين الأسير السابق موسى صالح الأعرج (30 عاما) من طولكرم، وبلال علي رشيد بدر وهو أسير سابق من بلدة بيتللو برام الله.