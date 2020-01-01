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العمادي يتحدث عن التصعيد بغزة

الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يتحدث عن التصعيد بغزة


غزة / سما /

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، السفير محمد العمادي اليوم الأربعاء، أن دولة قطر تبذل جهودا مكثفة لاحتواء التصعيد المتدحرج في قطاع غزة، بالتوازي مع الجهود القطرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وقال العمادي في تصريح صحفي، إن اتصالات قطرية مكثفة بُذلت خلال الساعات الماضية ولا زالت متواصلة على أعلى المستويات ومع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد وتجنيب سكان القطاع المزيد من الأزمات".

وشدد على أن دولة قطر كانت وما زالت داعمة للشعب الفلسطيني الشقيق على كل الأصعدة، وستواصل هذا الدعم من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين.

وحثّ العمادي المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية ذات العلاقة على الوفاء بالتزاماتهما وتعهداتها تجاه توفير الدعم اللازم لسكان قطاع غزة لتخفيف المعاناة والأزمات الإنسانية وتحسين حياة الناس تماما مثلما التزمت قطر بتعهداتها.

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