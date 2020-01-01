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موقع عبري: وزير الخارجية الإسرائيلي يتواصل مع خمسة وزراء خارجية عرب

الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: وزير الخارجية الإسرائيلي يتواصل مع خمسة وزراء خارجية عرب


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "واينت" العبري، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، تحدث بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، مع خمسة وزراء خارجية عرب، بينهم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله.
 
وبحسب الموقع، أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أمس، أن رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، اجتمع في ابو ظبي مع مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد.
 
وقالت مصادر إسرائيلية إنه من المتوقع أن يقوم كوهين في طريق عودته بزيارة العاصمة البحرينية المنامة، لإجراء مباحثات.
 
ووفقًا للتقديرات، فإن البحرين هي الدولة التالية المتوقع أن تتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.
 
يُشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تنشط في دول الخليج العربي في السنوات الـ20 الأخيرة، ويوجد لها ممثلية هناك منذ عام 2014، ويوجد لها علاقات مع مسؤولين رسميين وغير رسميين وشركات ومسؤولين آخرين خليجيين، وسجل في السنوات الأخيرة قفزة بعدد الزيارات لبعثات إسرائيلية إلى دول الخليج.
 
ولفت الموقع إلى أن وزارة الخارجية الاسرائيلية ساعدت حتى الآن نحو 500 شركة إسرائيلية على العمل في الإمارات، واستضافت وزارة الخارجية زيارة رجال أعمال إماراتيين في إسرائيل.

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