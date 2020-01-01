معاريف : احتمالات التصعيد في قطاع غزة تتزايد

القدس المحتلة / سما /

كتب محلل الشؤون العسكرية، بصحيفة "معاريف" العبرية، تال ليف رام، أن الاحتمالات لاندلاع تصعيد أمني مع قطاع غزة، تتزايد كل يوم.



وقال المحلل العسكري، صباح اليوم الأربعاء، حول التوتر بالجنوب، إن "هناك احتمالات كبيرة لتدهور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، بسبب استمرار اطلاق البالونات".



وأضاف المحلل، "استمرار اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، قد يتطور الى تدهور أمني خطير، يؤدي الى تصعيد عسكري في غزة".



وبحسب المحلل، "حركة حماس ورغم استمرارها في اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة، فهي لا تريد التصعيد، وتردك أن إسرائيل لا تريد التصعيد".



وتابع، "إذا لم تقدم مصر الحلول قريبا، فإن احتمالات التصعيد بقطاع غزة ستصبح كبيرة، بحسب ما يؤكدون في المنظومة الأمنية الإسرائيلية".



وختم المحلل بالقول إن "اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة هو تجسيد لسياسية حماس، وأن هذه الوسائل وغيرها، لها تأثير على إسرائيل".

يشار الى أن وسائل الإعلام العبرية، تحدثت عن اندلاع 40 حريقا بغلاف غزة بالأمس، نتيجة سقوط البالونات، ونقلت عن نتنياهو قوله: "إننا نستعد لاندلاع جولة تصعيد بقطاع غزة".