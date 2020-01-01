أبرز عناوين الصحف الفسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد القيادة الفلسطينية ان شعبنا يقف صفا واحدا ضد المؤامرة وضد اي محاولة للاعتداء على قضيتنا، واعتبار الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي الاميركي طعنة في الظهر.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس: شعبنا يقف صفا واحدا ضد المؤامرة وضد كل من يريد أن يعتدي على قضيتنا

الرئيس: نعتبــر الاتفــاق الثلاثي الإماراتي- الإســرائيلي- الأميركي الذي أعلن عنــه مؤخرا طعنة في الظهر ونرفضــه رفضا قاطعا

القيادة: دولة فلسطين ترفض وتستنكر ما قامت به الإمارات من تطبيع مع الاحتلال وتدعوها للتراجع عن هذا الخطأ التاريخي

نشطاء مقاومة التطبيع في الخليج يوحدون جهودهم ضد "الاتفاق الثلاثي"

73 نائبا كويتيا يجددون موقف بلادهم الرافض للتطبيع مع الاحتلال

الاحتلال يهدم عمارة سكنية قيد الإنشاء ويصيب شابا بجروح خطيرة في جبل المكبر

المفتي يؤكد تحريم الزيارات التطبيعية لفلسطين ومقدساتها

اتصال هاتفي بين الممثل الخاص للرئيس الروسي والوزير حسين الشيخ

فعاليات احتجاجية أمام البيت الأبيض يوم توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

وزير خارجية السودان: تلقينا بدهشة تصريحات الناطق باسم الوزارة حول موضوع العلاقات مع إسرائيل

2 61 إصابة جديدة بـ "كورونا" و83 حالة تعافٍ

المحكمة الخاصة بلبنان تدين أحد المتهمين الأربعة من حزب االله في اغتيال الحريري

الأيام":"

الرئيس: الشعب الفلسطيني يقف صفًا واحدًا ضد المؤامرة وضد كل من يريد أن يعتدي على قضيتنا

القيادة: فلسطين ترفض وتستنكر ما قامت به الإمارات وتدعوها للتراجع عن هذا الخطأ التاريخي

أرقام "كورونا" تسجل ارتفاعًا يوميًا قياسيًا مع رصد 604 إصابات في عدة محافظات

نتنياهو يهدد بالتصعيد في غزة ويلوح بالاغتيالات والوفد المصري يواصل اتصالاته لإنهاء حالة التوتر

الخارجية السودانية تنفي مناقشة موضوع العلاقات مع إسرائيل

المفتي يؤكد تحريم الزيارات التطبيعية لفلسطين ومقدساتها

غرينبلات: خطة الضم ما زالت مدرجة ولم يتم إلغاؤها

حالتا وفاة و152 إصابة جديدة بـ "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية

جرافات الاحتلال تهدم بناية سكنية في القدس وإصابة شاب برصاص جنوده خلال التصدي

سلطان عمان يعين وزيرا جديدا للخارجية

اطفاء محطة توليد كهرباء غزة عقب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها

المحكمة الخاصة تدين أحد المتهمين الأربعة من "حزب الله" في اغتيال الحريري

انقلاب عسكري في مالي واعتقال الرئيس ورئيس الوزراء

طيران الاحتلال يشن غارات على القطاع بزعم سقوط قذيفة في ساحل عسقلان

"القدس":

القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها للاتفاق الثلاثي وتعتبره استكمالا لـ"صفقة القرن"

أبو مرزوق: التطبيع الاماراتي يمنح الاحتلال غطاء لمواصلة انتهاكاته بحق الشعب والارض والمقدسات

الاحتلال يهدم بناية سكنية في القدس وعشرات الحرائق تندلع في محيط غزة

وزير الصحة الاسرائيلي: "لن تقوم دولة فلسطينية"

13 وفاة و 1816 اصابة بكورونا في اسرائيل

الأوقاف والهيئة الاسلامية ومؤسسة القدس تحذر من الحفريات والتمادي في الاستفزازت

توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود

بشار المصري: إطلاق العمل في مشاريع بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 140 مليون شيقل

خلال تباحثه مع عريقات.. الصفدي: الاحتلال أساس الصراع وزواله هو السبيل لتحقيق السلام

ترمب: نقلنا عاصمة اسرائيل إلى القدس من أجل الإنجيليين التبشيريين

3 وفيات جديدة في فلسطين بكورونا وأعداد الإصابات تتجاوز 23 ألفا

المحكمة الخاصة بلبنان تدين أحد المتهمين الأربعة في اغتيال الحريري

غرينبلات: لم يتم إلغاء خطة الضم بل أرجئت مؤقتا