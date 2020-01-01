أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم الأربعاء كالتالي:
أسعار الفواكه:
التين: 1ك = 5 شيكل
الموز: 1ك = 6 شيكل
تفاح: 1ك = 4 شيكل
تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل
مانجا تشيلي: 1ك = 5 شيكل
مانجا مايا: 1ك = 7 شيكل
أجاص: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
بلح أصفر: 1ك = 5 – 7 شيكل
سنطروزة: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
خوخ: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
عنب:1ك = 4 شيكل
رمان حلو: 1ك = 3 شيكل
رمان مر: 1ك = 2 شيكل
أسعار الخضروات:
بندورة: 1ك = 1 شيكل
خيار: 1ك = 1 شيكل
خيار بلدي: 6 ك = 10 شيكل
باذنجان: 1ك = 1 شيكل
بصل: 7 ك = 10 شيكل
بطاطا: 5 – 6 ك = 10 شيكل
بطاطا حلوة: 7 – 8 ك = 10 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
و3 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل
ملوخية: 1ك = 1 – 2 شيكل
لوبيا: 1ك = 3 شيكل
فلفل: 1ك = 2 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل
بنجر : 1ك = 6 شيكل
افوكادو: 1ك = 8 شيكل
جزر: 1ك = 2 شيكل