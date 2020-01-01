رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع مدرب جديد

وكالات / سما /

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، عن تعيين مدرب جديد للفريق الكتالوني، خلفا للمدرب المقال كيكي سيتين.

وأكد بارتوميو خلال مؤتمر صحفي، ونقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تولي رونالد كومان القيادة الفنية للفريق الكتالوني، خلفًا لكيكي سيتين.



وقال: "نعم كومان سيكون هو المدرب، وسيواصل هؤلاء اللاعبون مشروعًا مختلفًا مع مدرب نعرفه نحن الكتالونيين جيدًا، ليس فقط كلاعب ولكن كمدرب".



وأضاف: "إذا لم يحدث أي خطأ سيكون كومان هو المدرب، ونراهن عليه لأننا نعرفه جيدًا وكيف يفكر وطريقة اللعب التي يعتمد عليها وأيضًا خبرته، لكونه لاعب سابق في فريق الأحلام ليوهان كرويف، فهو يعرف برشلونة".



وأفادت التقارير الصحفية الأخيرة، أن كومان الذي وصل برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، سيوقع عقدًا لموسمين مع البلوجرانا.