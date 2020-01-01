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الوقائي بنابلس يقبض على أحد المطلوبين الخطيرين للعدالة

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوقائي بنابلس يقبض على أحد المطلوبين الخطيرين للعدالة


الخليل /سما/

 أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي، مساء اليوم، أن الجهاز في نابلس وبالتنسيق الكامل مع النيابة العامة، وبإسناد من قوات الأمن الوطني، تمكن من القاء القبض على أحد المطلوبين الخطيرين للعدالة في الضفة الغربية، وذلك في مخيم بلاطة شرق نابلس وهو من منطقة الخليل، ومطلوب منذ فترة ، ومتهم بارتكاب عدة جرائم بالخليل .

واضاف البيان أنه تم القبض أيضا على شخصين آخرين لهما ارتباطات بأعمال انفلات كانا برفقته في المخيم.

واشار البيان أنه سيتم تحويل المعتقلين الى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الاصول

#الامن الوقائي

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