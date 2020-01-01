"الثقافة": إصدار طابع تذكاري باسم "شيخ الشعراء" تخليداً لذكرى هارون رشيد

رام الله /سما/

قالت وزارة الثقافة في بيان لها إن قرار الحكومة الفلسطينية إصدار طابع تذكاري باسم "هارون هاشم رشيد" شيخ الشعراء في جلستها يوم أمس الإثنين يأتي تقديرًا لدوره التاريخي في الدفاع عن قضيته وشعبه، وسعيه طوال مسيرة حياته من أجل الحرية والخلاص والاستقلال وبذلَ ما بوسعه وبما يستطيع من أجل تحقيق هذا الحلم.

وأضافت الوزراة أن إصدار الطابع التذكاري باسم شيخ الشعراء يعد تخليداً لذكراه وتقديرًا لدوره السياسي والثقافي الإبداعي، خاصة في مجال الشعر الذي كرّس خطابه ومعانيه من أجل فلسطين الوطن والإنسان، حيث شكّلت قصيدته علامةً فارقة في عالم الشعر العربي، وصارت أغنيةً بصوت كبار الفنانين العرب.